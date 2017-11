McDonald's oferece refil de batata frita durante a Black Friday; saiba como participar

A Black Friday acontece nesta semana e as empresas já estão começando a divulgar as suas ações especiais para sexta-feira (24). O McDonald’s informou nesta terça-feira (21) que vai aderir ao movimento e que vai oferecer refil de McFritas pela primeira vez no Brasil.

Para participar é bem fácil e tranquilo. O cliente só precisa comprar uma McFritas média (avulsa ou no combo) e trocar a embalagem especial por outra McFritas média gratuitamente. O prazo para resgate é até o sábado (25).

A ação foi batizada de "Black Fryday" (em referência à palavra "frie", que significa "fritas" em inglês).

Para saber a relação dos restaurantes participantes basta acessar o site especial da promoção da rede dos arcos dourados.