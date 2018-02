MC Loma & As Gêmeas Lacração lançam clipe de 'Envolvimento', em parceria com KondZilla 🎥

Atualize sua playlist de videoclipes para este carnaval! MC Loma, de 15 anos, & As Gêmeas Lacração, de 18, lançaram na tarde desta sexta-feira (9), em parceria com o canal KondZilla, o clipe de "Envolvimento". O video da música foi regravado e, em menos de sete horas, já conta com mais de meio milhão de visualizações.

A versão original do clipe de "Envolvimento", postada no YouTube no último dia 20 de janeiro, atingiu a marca de 14 milhões de visualizações. A música das pernambucanas já foi destacada por Anitta em suas redes sociais e promete ser mais um hit da folia em 2018.

O novo video faz parte de um projeto de MC Loma & As Gêmeas que visa o lançamento de músicas inéditas com clipes a cada semana, a partir do próximo dia 23.

Confira abaixo as duas versões de videoclipes de "Envolvimento":