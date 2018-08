Magazine MC Kevinho volta a Goiânia para show no sábado O dono de hits como Olha a Explosão, Rabiola e Pega a Receita estará a partir das 21 horas de sábado no Maison de Roche

O funk está em alta há um bom tempo no cenário nacional e um dos responsáveis por manter o ritmo no topo é o MC Kevinho. O dono de hits como Olha a Explosão, Rabiola e Pega a Receita está de volta para show no sábado (18), a partir das 21 horas, como grande atração da P12 Tour Brasil – Edição Goiânia, no Maison de Roche. A abertura será hoje com o funkeiro MC G15, do ...