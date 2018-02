MC Gui sofre acidente de moto e é internado em São Paulo

O cantor MC Gui sofreu um acidente de moto na manhã desta terça-feira (13) dentro de um condomínio de luxo em Bertioga, no litoral de São Paulo.

De acordo com a assessoria do artista, ele passava o carnaval na cidade. Logo após o ocorrido, ele recebeu atendimento médico e foi levado ao hospital. Em seu perfil no Instagram, MC Gui disse que teve apenas "alguns ralados e cortes nada profundo (sic)".

Esta não é a primeira vez que o músico, de 19 anos, passa por algo do tipo. No final de 2016, ele foi atropelado por uma motocicleta na frente de sua casa, em São Paulo, e teve que colocar pinos no joelho após um procedimento cirúrgico.