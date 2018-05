Magazine Mayra Dias é eleita Miss Brasil 2018 A amazonense foi a primeira miss de seu estado em 60 anos

Mayra Dias, 26, foi eleita a Miss Brasil 2018 na notie de sábado, 26. A representante do Amazonas quebrou um jejum de mais de 60 que seu estado não coroava uma representante no concurso. A última foi Terezinha Morango em 1957. Ela também foi a quarta mulher negra a levar o título. A Miss Brasil Be Emotion 2018 @mayraadiias e a Miss Brasil Be Emotion 2017 @monalysaalcantara! #missbrasil...