Magazine Max & Luan aninam palco de boate sertaneja em Goiânia Apresentação neste sábado passa por hits da dupla e também por outras conhecidas do sertanejo universitário

A dupla Max & Luan (foto) está responsável neste sábado (28) por animar a noite da boate sertaneja Villa Mix. No repertório, eles trazem hits trabalhados na própria carreira, além de outros sucesso do sertanejo universitário e ainda do chamado sertanejo raiz. A casa já estará aberta a partir de 23 horas, mas a apresentação está prevista para se iniciar por...