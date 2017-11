Maurício Barros de Castro: “Crítica ao racismo está embutida nas estrofes”

Carioca de Niterói é escritor, pesquisador, doutor em História pela USP e professor do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ. É autor de Zicartola: Política e Samba na Casa de Cartola e Dona Zica (2013) e Estácio: Vidas e Abras (2013), com Bernardo Vilhena.