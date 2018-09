Magazine Matthew Perry, ator de 'Friends', está internado há três meses O ator sofreu uma perfuração no intestino e teve de ser operado

O ator Matthew Perry está internado há três meses em um hospital. Ele interpretou o personagem Chandler na aclamada série Friends. Na noite de sexta-feira, 14, ele usou a página oficial no Twitter para desabafar. "Três meses em um leito hospitalar. Check", escreveu. Perry sofreu uma perfuração no intestino e teve de ser operado. Em 2017, ele teve problemas co...