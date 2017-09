Matheus Ceará apresenta stand-up em Goiânia e Anápolis

O humorista Matheus Ceará promete muitas risadas em seu stand-up, que será apresentado às 19h de sábado (16), no teatro da PUC Câmpus 5, em Goiânia, e também no domingo (17), no mesmo horário, mas no teatro São Francisco, em Anápolis.

Em “A Inocência está Perdida”, Matheus Ceará volta às suas origens, revelando uma realidade muito diferente dos dias de hoje. O humorista relembra as histórias de sua infância, incluindo os causos de seus avós, Seu Antenor e Dona Leonora, e as experiências vividas com a sua esposa, Maria Caranguejo, e seus filhos, Waldisney e Disneylandia.

Além das surpreendentes lembranças, que prometem muitas gargalhadas, Matheus Ceará apresentará o novo “Quadro da Máscara”, que contará com a participação da plateia.

A comédia tem a duração de 70 minutos e a classificação é de 14 anos.

Perfil

Matheus Martone nasceu em Fortaleza (CE), e aos oito anos de idade, mudou-se para o interior de São Paulo, daí o apelido de infância. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola. Aos 14 anos, ele lançou seu primeiro show de piadas, "A Boca do Riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.

Com muito carisma e talento, através desse personagem do matuto do nordeste, Matheus venceu, em 2010, o quadro "Quem chega lá", do "Domingão do Faustão", na Rede Globo, onde foi também homenageado no quadro "Arquivo Confidencial". Há 4 anos ele é um dos personagens mais queridos do programa "A Praça é Nossa", do SBT.

Em 2015, criou o show "Socano a Bucha" e rodou o Brasil com sucesso de público. Já em 2016, o show “Inédito Pra Quem Nunca Viu” onde também lotou teatros em todo o país.

Serviço Goiânia

Ingressos

Valor: R$ 40 (Meia) - R$ 80 (Inteira) / Quem paga Meia :(Patrocinadores- Clientes Claro/Net, Estudantes, Idosos, Militar, Professor, PNE)

PONTOS DE VENDA FÍSICOS:

LEITURA (Goiânia Shopping) - Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

FNAC ( Shop.Flamboyant) - Seg a Sáb das 10 ás 20h e Domingo das 14h ás 18h

LOJAS MORMAII - ( Shop.: Passeio das águas e Bougainville) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

Observação: Informamos que o seu lugar marcado só garantido até o inicio do espetáculo

Serviço Anápolis

Valores: R$ 40 (Meia) R$ 80 (Inteira) / Quem paga Meia: (Clientes Claro/Net , Estudantes, Idosos, Militar, Professor, PNE)

Pontos de Venda:

ESPAÇO EBM - Av : São Francisco n-160 Bairro: Jundiai - Anápolis – GO 62-3771-5000

LOJA HUNTERS PESCA E CIA (Brasil Park Shopping) - Avenida Brasil, 505 - St. Central, Anápolis – GO

IMPERIUM CALÇADOS (Ana Shopping) - Av. Universitária, N 2221 – Vila Santa Isabel - Anápolis – GO

Observação: Informamos que o seu lugar marcado só garantido até o inicio do espetáculo.

Informações: 62- 41412270