Magazine Mateus Carrilho lança trabalho em carreira solo nesta terça-feira (29) Cantor que começou na Banda Uó homenageia mundo pop em trilha dançante

Pop brazuca com axé 90 e uma pitada brega com rosas vermelhas espalhadas pela cama. O goiano Mateus Carrilho chutou o balde depois de sete anos a frente da Banda Uó e agora segue em carreia solo, muito bem e obrigado. Dono de hits como Corpo Sensual, com Pabllo Vittar - parceira de trabalho e amiga pessoal -, Mateus lança a canção Privê nas plataformas streaming e já...