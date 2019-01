Magazine Marvel autoriza que fã em estado terminal assista filme antes da estreia Australiano Alexander sofre com um câncer no fígado, na boca e insuficiência na medula óssea

Um australiano de 33 anos recorreu à internet para ajudá-lo a realizar um último desejo antes de morrer. Alexander, fã da Marvel, sofre com um câncer no fígado, na boca e insuficiência na medula óssea, o que lhe deixou com poucos meses de vida. Usando a rede social Reddit, popular no exterior, ele revelou que provavelmente não conseguiria sobreviver até abril, quan...