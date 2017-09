Mart´nália se apresenta em festival de Pirenópolis

O festival “O Canto da Primavera 2017”, em Pirenópolis, terá Mart ´nália como uma de suas principais atrações. O show ocorre no sexta-feira, 6 de outubro, no Cavalhódromo, com entrada gratuita e aberta a todos os públicos.

O evento, que é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), em parceria com o Idesa, traz em sua programação shows de diversos estilos e oficinas de formação musical.

O evento vai do dia 27 de setembro ao dia 8 de outubro e será dividido em duas etapas. Na primeira semana os shows acústicos e na segunda os tradicionais.

Devido às influências que recebeu desde criança, Mart´nália se apaixonou bem cedo pela música e todas as suas vertentes. Gravou seu primeiro LP em 1985 e, desde então, vem cantando samba, pop, rock, xote e outros ritmos

O show +Misturado traz as principais faixas da cantora e músicas de seu novo CD, lançado esse ano e com composições de Caetano Veloso, Geraldo Azevedo, Djavan, Gilberto Gil e outros.

SERVIÇO

Canto da Primavera 2017 - 27 de setembro a 1º de outubro e de 4 a 8 de outubro, em Pirenópolis

Show: Mart´nália

Data: sexta-feira, 06 de outubro

Local: Cavalhódromo de Pirenópolis

Entrada gratuita