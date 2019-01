Magazine Marinha instaura procedimento administrativo após militares dançarem 'Jennifer' em navio oficial Segundo a Marinha, o barco é o Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, e a gravação foi feita durante o estágio de mar de militares

O hit do verão 2019, "O nome dela é Jennifer", rendeu até mesmo os militares da Marinha, que foram flagrados dançando a música em um navio de Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, no Rio de Janeiro. O problema é que a Marinha não gostou do vídeo que viralizou nas redes sociais. A Marinha divulgou uma nota em que afirma que o comportamento dos militares é ...