Marina Ruy Barbosa responde a usuário do Twitter que a criticou

A atriz Marina Ruy Barbosa não mediu palavras para responder a um usuário no Twitter que criticou sua atuação na nova novela Deus Salve o Rei e ainda insinuou que ela só consegue bons papéis nas novelas da Globo porque teria parentes trabalhando na emissora.



"Essa novela nova tem a Marina Ruy Barbosa como protagonista. Essa menina tem quantos familiares na Globo, gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?", escreveu o internauta, que não marcou a atriz no tuite.



Mesmo assim, Marina viu a crítica e resolveu responder. "Nenhum! Por isso que tô suando desde os nove pra conquistar o meu lugar", tuitou a atriz, para delírio dos seus seguidores, que aprovaram a "patada" no internauta.