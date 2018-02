O nutricionista Daniel Cady publicou neste sábado (10), uma foto das filhas recém-nascidas ao lado da mãe, Ivete Sangalo. As gêmeas nasceram na madrugada de hoje, com 3 kg cada, no Hospital Aliança, em Salvador (BA).

Além de Marina e Helena, o casal já tem Marcelo, de 8 anos.

Mais cedo, Veveta publicou um vídeo no Instagram para avisar que estava entrando em trabalho de parto.