Magazine Maria Valéria Rezende, Marcelo D'Salete e Nuno Ramos são finalistas do Jabuti Câmara Brasileira do Livro anunciou os finalistas do 60.º Prêmio Jabuti; veja a lista completa das 18 categorias

A Câmara Brasileira do Livro anunciou nesta quinta-feira, 4, os finalistas da 60.ª edição do Prêmio Jabuti. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de entrega do Prêmio, no dia 8 de novembro, às 19h, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. A premiação tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), premia apenas o primeiro colocado de cada uma delas, e escolhe um v...