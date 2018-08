Magazine Maria Clara Gueiros diz que humor 'politicamente correto' é evolução Comediante acredita que piadas com minorias é covardia

Maria Clara Gueiros afirmou no programa Conversa com Bial de quarta-feira (8) que as discussões sobre o "politicamente correto" representam uma evolução da espécie humana. Ela dividiu o auditório com a atriz Heloísa Perissé e disse que uma piada de 15 anos atrás não é mais cabível na sociedade de hoje. Conhecida pelo jargão "vem cá, eu te conheço?" no programa Zo...