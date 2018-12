Magazine Marcus Biancardini lança novo DVD no Teatro Sesi Álbum faz mistura eclética de música erudita, caipira, blues, popular, pop e internacional

O violonista Marcus Biancardini (foto) lança nesta terça-feira (11), às 20 horas, no Teatro Sesi, o DVD Dois de Cordas. Com a participação especial do também violonista e guitarrista Jairo Reis, o disco esbanja misturas versáteis entre a música erudita, caipira, blues, popular, pop e internacional. A entrada do show, no projeto Terça do Teatro, é a doação de ...