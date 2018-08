Magazine Marcos Veras volta a Goiânia com “Falando a Veras” São duas sessões marcadas para a comemoração de dez anos de espetáculo; veja os horários

De volta à capital goiana, o ator e comediante Marcos Veras (foto) se apresenta com o stand up Falando a Veras, neste sábado (4), às 21 horas, e domingo, às 18 horas, no Teatro PUC. Bem ao estilo do gênero, o ator apresenta números de música, imitação, além de investir na interação com plateia. A classificação etária é de 12 anos e o ingresso custa R$ 90 (inteira). ...