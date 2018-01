Marcelo Serrado apresenta 'O ATORmentado' em Anápolis e Goiânia

O ator Marcelo Serrado apresenta seu show de humor "O ATORmentado", nesta sexta-feira (26), às 21h, no teatro São Francisco, em Anápolis, e no sábado (27), às 21h, e domingo (28) às 18h, no teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia.

Na peça, ele discorre sobre relacionamentos, política e internet de uma maneira bem humorada e crítica. O tema sobre crianças também é narrado no espetáculo com muito humor, pois o ator foi pai de gêmeos e descreve como foi o começo para cuidar de dois meninos iguais.

Ao final, o ator faz uma interação com a plateia com dois improvisos, que como o nome já diz, cada dia sai de uma maneira.

Serviço Anápolis:

Data: 26 de janeiro (sexta-feira), as 21h

Local: Teatro São Francisco (Endereço: Av. Pinheiro Chagas, 405-521 - Jundiaí, Anápolis - GO, 75110-580)

Valores: R$ 80 inteira e R$ 40 meia (1kg alimento antecipado paga meia)

Quem paga Meia: ( Clientes Claro/Net, Estudantes, Idosos, Militar, Professor, PNE)

Pontos de Venda:

ESPAÇO EBM - Av : São Francisco n-160 Bairro: Jundiaí - Anápolis – GO 62-3771-5000

LOJA HUNTERS PESCA E CIA (Brasil Park Shopping) - Avenida Brasil, 505 - St. Central, Anápolis – GO

IMPERIUM CALÇADOS (Ana Shopping) - Av. Universitária, N 2221 – Vila Santa Isabel - Anápolis – GO

Observação: Informamos que o seu lugar marcado só garantido até o inicio do espetáculo.

Informações: 62- 41412270

Serviço Goiânia

Data: dia 27 de janeiro (sábado), às 21h e dia 28 de janeiro (domingo), às18h

Local: Teatro Madre Esperança (Endereço: Av. Contorno, 241 - St. Central, Goiânia - GO, 74055-140)

Valores: R$ 80 inteira e R$ 40 meia (1kg alimento antecipado paga meia)

Quem paga Meia: (Patrocinadores- Clientes Claro/Net, Estudantes, Idosos, Militar, Professor, PNE) - Patrocinadores e Bretas tem Bonus desconto exclusivo.

Pontos de venda físicos:

LEITURA (Goiânia Shopping) : Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

FNAC ( Shop.Flamboyant) - Seg a Sáb das 10 ás 20h e Domingo das 14h ás 18h

LOJAS MORMAII - ( Shop.: Passeio das águas e Bougainville) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

TEATRO MADRE - ( Av. Contorno n-241 Centro) Seg a Sex das 13h ás 18h - 62. 32123531

PHARMACIA THERAPEUTICA (R. 83, n-206- Setor Sul) - Seg a Sex das 07 ás 18h30 e Sábado das 08h ás 12h

Observação: Informamos que o seu lugar marcado só garantido até o inicio do espetáculo.

Informações: 62- 41412270