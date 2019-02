Magazine Marcelo Martins apresenta repertório intimista nesta quarta-feira em bar de Goiânia

O cantor Marcelo Martins (foto) se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Alabama em Goiânia. O cantor, que ficou conhecido em 2012 pelo hit Eu quero Tchu, Eu quero Tcha, da dupla com João Lucas, prepara agora seu primeiro disco da carreira solo. A apresentação desta noite, segundo o cantor, destaca diante do público aquilo que ele mesmo mais gosta d...