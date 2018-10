Magazine Marcelo D2 é a principal atração de festival que celebra o amor em Goiânia Além do cantor carioca, outra atração de peso do Festival Love SA é o projeto eletrônico Minimal, de Junior Lima e Julio Torres

Cheio de novidades na bagagem, o rapper carioca Marcelo D2 volta à capital para show na segunda edição do Festival Love SA: O Amor é Colab, domingo, a partir das 16 horas, no Goiânia Arena. O cantor apresentará um repertório nostálgico, desde a época do Planet Hemp, passando por grandes sucessos da carreira solo e faixas novas do álbum Amar É para os Fortes, 10º ...