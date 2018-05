Magazine Marcelo Barra divide palco com Sinfônica Jovem no Teatro Sesi Apresentação ocorrerá nesta terça-feira (29), às 20 horas, sob a regência do maestro Eliel Ferreira

O cantor Marcelo Barra, acompanhado da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Goiás, apresenta-se nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi. Sob a regência do maestro Eliel Ferreira, a orquestra vai executar as canções do cantor e compositor. O artista selecionou as consagradas Araguaia, Cora Coralina, Saudade Brejeira, Morena Minha Morena, Vila Operária, Serra d...