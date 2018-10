Magazine Marca de maquiagem alemã chega ao Brasil com produtos a partir de R$ 4,90 Essence tem a proposta de seguir tendências com preços baixos

A Essence, marca de alemã de cosméticos "cruelty free" acaba de desembarcar no Brasil. Com identidade visual jovem e divertida, a proposta da empresa é vender os produtos da que estão na moda por valores acessíveis. Por aqui, chegaram mais de 300 produtos entre esmaltes, bases, sombras, blushes, batons e iluminadores, com preços competitivos para o mercado nacion...