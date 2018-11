Magazine Maratona gastronômica: 26 estabelecimentos participam do festival Bar em Bar em Goiânia Realizado simultaneamente em dezenas de casas pelo Brasil, um dos atrativos do evento é oferecer petiscos diferenciados

Os amantes dos botecos e bares da capital têm um motivo a mais para frequentar os espaços a partir de hoje. Com o tema Viva a Melhor Porção da Vida, o festival Bar em Bar chega à 12ª edição em Goiânia com a participação de 26 estabelecimentos. Realizado simultaneamente em dezenas de casas pelo Brasil, um dos atrativos do evento, que fica no calendário até 2 d...