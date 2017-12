Maratona de clássicos do cinema movimenta o Cine Cultura

A mostra de fim de ano do Cine Cultura, no Centro Cultural Marieta Telles, segue aberta nesta quinta e sexta-feira com uma seleção de filmes clássicos pouco conhecidos pelo grande público. A primeira sessão, que começa às 14h30, conta na programação com os filmes Deep End (1970); McCabe & Mrs. Miller - Onde os Homens são Homens (1971); Sob o Domínio do Medo (1971); e O Comboio do Medo (1977). Na sexta-feira, a partir das 13 horas, os filmes Björk: Biophilia Live (2014); Tommy (1975); Fantasia (foto) (1940); O Fantasma do Paraíso (1974); e Suspiria (1977). A entrada é gratuita para todas as sessões. O Cine Cultura fica na Praça Cívica, Centro.

Artes plásticas

Mostra reúne obras de Frei Confaloni

A exposição ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras segue aberta para visitação até 22 de fevereiro no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A mostra comemora o centenário do artista frei Nazareno Confaloni e reúne cerca de 300 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e reprodução de afrescos. O conjunto de trabalhos engloba diversas técnicas, suportes e temas, como casarios, paisagens, personagens populares, lutas sociais e temas sacros. A curadoria geral é do crítico de arte PX Silveira. A entrada é franca. Visitação de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas; sábados, domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Saída para Bela Vista, km 0, GO-020. Informações: 3201-4923.