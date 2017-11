Maranhense Lamparina da Aurora mescla harmonia poética e suspense psicológico

Ambientação de suspense com ritmo de poesia. A receita um tanto quanto estranha rendeu ao diretor maranhense Frederico Machado elogios durante a 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Ele deixou a cidade histórica mineira com o prêmio de melhor filme, na recém-criada Mostra Olhos Livres, pelo longa Lamparina da Aurora, que chega hoje ao circuito comercial. Inspirado em um poema de Nauro Machado, pai de Frederico, a trama gira em torno de um casal de idosos que mora em uma fazenda abandonada e que todas as noite recebe a visita de um jovem misterioso, cuja presença muda, aos poucos, a rotina da casa.

O suspense psicológico ganha corpo com a economia de diálogos, a ambientação que sempre acontece à noite ou no final de tarde, a narração, em off, de partes recortadas do poema de Nauro e a apresentação, no decorrer do longa, de pistas sutis sobre a identidade do visitante. Além disso, o elenco enxuto, composto por Buda Lira, Antonio Saboia e Vera Barreto Leite, dá ao longa ares intimistas que devem agradar os fãs do cinema de horror mais experimental.

O enredo dialoga com a morte, o medo e a solidão, representada por um silêncio quase sufocante na convivência entre o casal sem nome, vivido por Lira e Vera. Por outro lado, a presença, possivelmente assassina, de um forasteiro, interpretado por Antônio Saboia, sugere perigo com um tom de vingança e faz a trama se mostrar um paciente exercício de observação. Por trás das câmeras, Frederico não parece fazer questão de se explicar e deixa o roteiro aberto para que o espectador enxergue o que quiser a partir da poesia visual e da narrativa desconstruída.

O diretor disse em entrevista recente que sempre quis fazer um drama social e que Lamparina da Aurora dialoga com obras de nomes como com Brian De Palma, Alfred Hitchcock e Glauber Rocha, além de sofrer forte influência do realismo fantástico e dos contos sobrenaturais. O cineasta assina ainda o roteiro, a produção e a fotografia do longa, distribuído pela Lume Filmes.

Lamparina de Aurora também surpreendeu durante o Festival Guarnicê 2017, tradicional evento do cinema nordestino realizado no Maranhão, e que deu ao filme quatro prêmios nas categorias direção de arte, fotografia, ator e ator coadjuvante. O júri popular coroou o título como melhor longa. Com um orçamento tímido de R$ 100 mil, a produção independente foi rodada em 12 dias, entre março e abril de 2016. Segundo Frederico, todos os integrantes da equipe, formada com menos de 20 pessoas, assumiu papel de sócio e não recebeu cachê.

Safra de talentos

Da mesma geração de cineastas como Adirley Queirós, de Branco Sai, Preto Fica (2014); Fernando Coimbra, de O Lobo Atrás da Porta (2013); e Karim Aïnouz, de Praia do Futuro (2014), o diretor maranhense Frederico Machado já dirigiu O Exercício do Caos (2012) e O Signo das Tetas (2015). Agora, ele já trabalha no quarto longa-metragem, intitulado Boi de Lágrimas. Ao mesmo tempo, ele está no set filmando As Órbitas da Água, com Rejane Arruda, Antonio Saboia, Flávia Bittencourt e Tácito Borralho.