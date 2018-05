Magazine Marília Mendonça sobre saúde mental: 'Cuida do cabelo, mas da cabeça também' Cantora publicou mensagem valorizando a importância de cuidar 'da alma'

A cantora Marília Mendonça utilizou sua conta no Instagram para compartilhar uma mensagem pedindo às suas fãs que fiquem atentas à sua saúde mental. "Se for pro seu bem, cuida do seu cabelo, mas cuida da sua cabeça também. Cuida da saúde, mas cuida da saúde mental, também. Se quiser cuidar do corpo, cuida... Mas cuida da sua alma também. Nessa sua foto bonita...