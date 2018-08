Magazine Marília Mendonça reúne multidão e emociona fãs durante show gratuito no centro de Goiânia A surpresa só foi anunciada horas antes, em um carro de som que circulava pelas ruas da região da 44

A cantora Marília Mendonça causou um alvoroço ao fazer um show no centro de Goiânia, na noite dessa quinta-feira (30). Após o fim da apresentação, a cantora usou as redes sociais para compartilhar imagens do evento e que ganhou milhares de elogios dos seus seguidores. “Foi lindo demais! Sai emocionada. Marília, você é iluminada demais! Emana amor”, comentou uma in...