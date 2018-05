Magazine Marília Mendonça leva sucessos à Pecuária nesta quarta-feira (23) A goiana se apresenta pela segunda vez na carreira na Pecuária – a estreia foi em 2017 na abertura da festa. Além de novas canções, outra novidade para os fãs será o visual da artista

A cantora sertaneja Marília Mendonça é a grande atração desta quarta-feira, véspera de feriado, a partir das 22 horas, na arena principal da 73ª Exposição Agropecuária de Goiânia. A noite conta também com show do cantor Kleo Dibah, agora em carreira solo. Marília Mendonça deve animar o público com os grandes sucessos da carreira, como Infiel, Amante Não Tem Lar, Eu ...