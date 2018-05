Magazine Marília Mendonça faz relato sobre bullying e aconselha fãs 'Você não tem noção de quanta gente te ama e a depressão não deixa ver, procure ajuda', escreveu

Após assistir à série 13 Reasons Why, a cantora Marília Mendonça utilizou seu Twitter para aconselhar jovens que sofram com problemas como bullying e depressão, além de fazer um alerta a seus pais. "A falta de diálogo em casa é causa de grandes problemas na atualidade. Culpar a escola é complicado. Se eu tenho a minha família em casa, e ela não me vê, não se imp...