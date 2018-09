Magazine Marília Mendonça comemora 1 milhão de visualizações de 'Bem Pior Que Eu' com um pratão de macarrão Novo clipe da rainha da sofrência foi gravado em Goiânia no último dia 30 de agosto e lançado nesta sexta-feira, 7 de setembro

Marília Mendonça é realmente um fenômeno. O novo clipe da rainha da sofrência, 'Bem Pior Que Eu', chegou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube depois de apenas 9 horas o lançamento na plataforma e está entre os top do serviço de streaming. E como que Marília resolveu comemorar esse feito? Comendo um bom e delicioso prato de 'macarrão-tudo'! Ela usou as red...