Maquiador de Beyoncé revela 5 truques de beleza da cantora

Beyoncé é uma das maiores artistas do momento, e, além de ser referência na música, é uma fashionista de carteirinha. Como em todas as esferas de sua vida, os truques de beleza da cantora são muito cobiçados pelos seus fãs .



O maquiador oficial da cantora, Sir John, não costuma manter segredo sobre as técnicas favoritas da diva. Veja 5 truques de beleza de Beyoncé:



Priorizar os cuidados com a pele



"Manter a pele hidratada é extremamente importante", disse ele em entrevista à Elle US. "Não só ajuda na textura e aparência, mas também faz a maquiagem aderir melhor."



Nada de cílios postiços



O maquiador revelou em entrevista ao portal norte-americano Stylist que não usa cílios postiços na cantora, por considerar o visual datado. "Cílios falsos só ficam bons se você procura um look retrô. Conversei com ela sobre isso e ela concordou."



Sobrancelhas no ponto



As sobrancelhas de Beyoncé estão sempre bem marcadas e desenhadas, porém continuam com aspecto natural. Para conseguir este efeito, Sir John usa cola escolar em bastão escolar como gel para sobrancelhas.



Olho nada



A cantora não é fã de sombras, principalmente as cintilantes. "Se você a vir usando, provavelmente eu tive que convencê-la", disse o cantor ao site norte-americano Beautyeditor. Porém, ela adora usar gloss nas pálpebras. "Fiz esse visual nela em um clipe há cinco anos, e desde então ela está obcecada - ela inclusive faz sozinha."



Boca tudo



Em compensação, a cantora é sempre vista com batons chamativos - seus preferidos são os de acabamento matte. Tons de marrom, vermelho, vinho e roxo são os mais usados.