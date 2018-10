Magazine Manuel Bandeira: há 50 anos, o Brasil perdia de um de seus maiores poetas Após 50 anos de uma morte anunciada tantas vezes pelo próprio autor desde a juventude, Manuel Bandeira permanece poeta imprescindível – e cronista que deveria ser mais conhecido

“Duas vezes tentei ler o Proust e fracassei”. Aos 44 anos, em novembro de 1930, Manuel Bandeira começava uma de suas crônicas com essa confissão. Confissão e tanto para um escritor dizer que tivera dificuldades de adentrar na selva literária que Marcel Proust plantara com seu Em Busca do Tempo Perdido, cujo o último dos sete volumes havia sido lançado apenas trê...