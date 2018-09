Magazine Mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está à venda por quase R$ 6 milhões Residência tem 501 m² e está aos pés da Pedra Gávea, no Rio de Janeiro

Os artistas Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão vendendo a mansão de 501 m², onde moram, em Itanhangá, aos pés da Pedra Gávea, no Rio de Janeiro. A casa luxuosa está avaliada em R$ 5,8 milhões e é distribuida em dois andares e área externa com piscina, churrasqueira, hall de entrada com pé direito duplo e quatro vagas para carros na garage...