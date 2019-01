Magazine Mano Walter também está confirmado

Ele não deixou o chapéu para usar gel, não trocou a botina pelo tênis e continua sendo vaqueiro e ouvindo modão. O forrozeiro Mano Walter, de 32 anos, ganhou fama no Brasil – principalmente no Nordeste – depois do sucesso da música Não Deixo Não e se tornou um fenômeno. O artista, que faz uma média de 25 shows por mês, é outra das grandes atrações da programação do Verã...