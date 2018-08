Magazine Mamma Mia! retorna em grande estilo às telonas Musical inspirado em canções do Abba conta com participação da cantora Cher

Depois de dez anos e uma recepção para estúdio nenhum botar defeito, Mamma Mia! (2008) finalmente tem sua continuação exibida nas telas do cinema. A produção, que se transformou na maior bilheteira da história no Reino Unido, arrecadando mais de US$ 600 milhões pelo mundo, tem sua sequência como principal estreia da semana no circuito comercial. Em Mamma Mia! Lá Vamo...