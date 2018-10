Magazine 'Malhação' exibe primeiro beijo gay entre dois garotos Após 23 anos no ar, novela mostrou cena nesta quarta, 3, e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter

Após 23 anos no ar, Malhação - Vidas Brasileiras, da Globo, exibiu, nesta quarta, 3, o primeiro beijo entre dois rapazes. A cena foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. O beijo foi protagonizado pelos estudantes Michael (Pedro Vinícius) e Santiago (Giovanni Dopico). No ano passado, Malhação - Viva a Diferença já tinha mostrado o beijo lésbico entre ...