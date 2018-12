Magazine Makes glamurosas e peças coloridas devem ser protagonistas no Natal e réveillon Nas festas de fim de ano, o lampejo natalino deve aparecer até no rosto. “O batom vinil vem com tudo”, antecipa o goiano Marcos Costa, maquiador oficial da Natura

Entra ano e sai ano, certas coisas não mudam. No mundo da moda, não é diferente. Se no verão a paleta de cores vibra, no inverno ela fica mais contida. Se no carnaval quem não vai de fantasia abusa das estampas, no Natal e no réveillon a regra é levar o brilho da decoração para o guarda-roupa. A paleta de cores pode até mudar, mas sempre abre espaço para os tradi...