Magazine Mais uma vez Centro Cultural Oscar Niemeyer será reaberto sem pleno funcionamento Desde a inauguração em 2006, já foram gastos quase R$ 80 milhões no local

Um período de 12 anos separa a entrega inacabada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em 2006, na gestão de Marconi Perillo (PSDB), com a principal reforma ocorrida no espaço, iniciada em julho de 2017. O complexo recebe os últimos retoques para a reinauguração na quinta-feira, mas a entrega da estrutura física não significa que o espaço estará funcionan...