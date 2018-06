Magazine Mais um reforço na equipe de jornalismo

O ex-correspondente da Record em Portugal por dois anos e repórter e âncora substituto da RedeTV! em São Paulo desde 2015, o jornalista Teo Taveira é mais um reforço do jornalismo da TV Anhanguera, principalmente no elenco do JA2. “Ele vem para somar com o nosso time. É um baita profissional e com muita experiência”, destaca Matheus Ribeiro, apresentador do JA2. Apesar de ser ...