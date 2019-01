Duas semanas de confinamento e dois paredões. Não está sendo nada fácil a vida da goiana Hariany Almeida, de 21 anos, no Big Brother Brasil 19. A estudante de Design de Moda foi indicada pelo mineiro Maycon, que atendeu o Big Fone e mandou a jovem direto para a berlinda. Ela disputa a preferência do público com a amiga de confinamento Paula e o médico Gustavo. A segunda eliminação do reality show será hoje depois da novela das nove, O Sétimo Guardião, da Rede Globo.

A confiança da família na permanência da jovem de Senador Canedo na casa mais vigiada do Brasil é grande. A mãe da loira, Maria Cristina, acredita que a filha escapa do paredão junto com a amiga Paula. “Estou muito otimista na permanência dela no jogo e isso vai deixá-la ainda mais forte”, aposta ela, que viajará pela primeira vez para o Rio de Janeiro. A pedagoga conta que já esperava pelo segundo paredão da filha logo nas duas primeiras semanas de jogo. “Já era de se esperar. Onde ela passa, chama atenção e isso a penaliza.”

Na primeira semana de reality, Hariany não teve muita sorte na disputa. A jovem não venceu as provas de imunidade e fez parte do superparedão, com 14 participantes, o maior da história das 19 edições. Na segunda, ela não venceu a prova do líder, não recebeu a bênção do anjo e corria para escapar da berlinda. Pela casa, ela teve apenas dois votos (Maycon e Tereza), mas acabou sendo surpreendida pelo Big Fone. O mineiro Maycon atendeu e repetiu o voto que deu no confessionário.

Maria Cristina está aprovando a participação da filha no BBB 19. “Está sendo perfeita do jeito que ela é aqui fora. Ela precisa apenas brincar mais com os confinados porque a Hariany é bastante introvertida. Depois que ela voltar do paredão, certeza que ela se soltará mais.” A mãe também percebeu a sister muito triste nos últimos dias. “Deve ter sido por causa da pressão e por saber que muita gente na casa vota nela. Apesar disso, ela não vai fugir dos seus princípios por conta do prêmio”, afirma.

A prima da goiana Luanna Almeida, que cuida das redes sociais da sister, também aprova o jogo da loira nas duas primeiras semanas. “Acreditamos que ela está começando a mostrar quem ela é, uma menina íntegra, com princípios familiares, que protege quem gosta e, acima de tudo, que não se transforma por R$ 1,5 milhão. Estamos orgulhosos dela”, ressalta ela, que confia que a goiana sobreviva no paredão junto com a amiga Paula, torcida que ganhou a hashtag Pauriany.

Confinamento

Hariany ainda não se soltou no jogo. Nos primeiros dias, ela ficou muito na dela e formou um trio com Paula (a menina que tem uma porca de estimação) e a youtuber e bacharel em cinema carioca Hana. A aproximação ficou mais forte depois que elas ficaram presas no quarto dos sete desafios. Na segunda semana, a irmandade perdeu um pouco de força porque Hana engatou um relacionamento com o catarinense Alan e deixou as amigas de lado, o que foi motivo para uma DR.

Hariany gosta mesmo de formar trios. As duas melhores amigas da goiana fora da casa do BBB são a prima Luanna Almeida e a estudante Bárbara Ribeiro. Juntas, elas gostam de se reunir toda semana em casa para beber e se divertir. Segundo Luanna, a sister tem um perfil reservado de início. “Esse é o jeitinho dela, mais quieto, na dela, até pegar confiança nas pessoas. Ela tem um bom papo com alguns brothers, mas não fica dando muita moral até ter certeza que pode contar com os outros”, conta.