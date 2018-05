Magazine Mais de 22 milhões no Brasil, vegetarianos levam a convicção ao prato Por opção nutricional ou ideologia, 14% da população brasileira já se declara vegetariana. Saiba as implicações da escolha para a saúde

Foi durante aulas de filosofia prática que a empresária Giovanna Shintome, 39 anos, descobriu o poder dos alimentos que colocava no prato. Praticante de ioga e adepta dos ensinamentos do ayuverda, filosofia médica que valoriza a harmonia com as leis da natureza, há um ano ela retirou a carne da dieta. “Acredito que a ingestão de proteína animal em excesso exci...