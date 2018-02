Mais de 100 episódios inéditos de Chaves e Chapolin serão exibidos no Multishow

Isso, isso, isso! Quem achou que já tinha decorado todos os episódios de Chaves disponíveis pode se preparar para maratonar mais 100 capítulos com Roberto Gómez Bolaños interpretando o menino que mora no barril e ainda do desastrado super herói Chapolin Colorado. O Multishow anunciou que está com o tesouro pronto para ser exibido em horário nobre.

O canal por assinatura causou furor em janeiro quando a Globosat comprou os direitos do programa, transmitido no Brasil pelo SBT há mais de 33 anos. Dublado em 50 idiomas, ele é a série mais vista da televisão mexicana.

O Multishow tem na gaveta agora mais de 500 episódios, que chegarão à televisão no dia 21 de maio. A emissora oferecerá ainda a opção de assistir dublado ou no áudio original em espanhol.