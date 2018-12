Magazine Maiara & Maraisa lançam terceiro DVD da carreira com participações de peso do sertanejo O novo trabalho contra com as participações das duplas Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus

Se no começo elas apareciam timidamente de bar em bar divulgando sua música, hoje a dupla Maiara & Maraisa está em vários outdoors pela cidade. O motivo é o lançamento do DVD Reflexo, terceiro da carreira das irmãs gêmeas, que foi gravado no Espaço das Américas, em São Paulo. O novo projeto é grandioso e conta com participações de peso do sertanejo, caso ...