A dupla sertaneja Maiara e Maraisa comanda um show exclusivo para os convidados do CMB Fashion 2018, na quinta-feira (22), a partir das 20h, no Shopping CMB, no Setor Marista, em Goiânia.

Além das irmãs famosas, são aguardados outros famosos que poderão desfilar, mas os nomes ainda não foram divulgados.

O evento inicia na quarta-feira (21), com exposição de 35 marcas de roupas masculinas, femininas, plus size, moda jovem, urbana, gypsy e clássica.