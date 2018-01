Mahmoud é o 1° líder do BBB18 e indica Ana Paula ao Paredão

O sexólogo manauara Mahmoud é o primeiro líder da 18ª edição do Big Brother Brasil (BBB). Ele venceu uma prova de sorte disputada na casa mais vigiada do País na noite desta quinta-feira (25).

A família Lima, elemento surpresa desta edição do reality show, foi fundamental para a conquista de Mahmoud. Ana Clara, Ayrton, Eva e Jorge tiveram que adotar um consenso para trazer de volta à disputa pela liderança um dos quatro eliminados na prova realizada na noite da última terça-feira (24), após a entrada dos jogadores na casa. Entre o goiano Breno, Kaysar, Patrícia e Mahmoud, o escolhido foi o sexólogo.

A prova

Sem contar com os três eliminados restantes e os quatro membros da família Lima, a prova que valia a liderança teve a seguinte dinâmica: cada participante precisava quebrar um busto e tirar um papel com um número de dentro. Este número correspondia a um espaço que deveria ser ocupado pelo jogador em uma estrutura montada no jardim da casa. Um pó azul vindo de uma explosão por baixo da estrutura indicava os eliminados a cada rodada. Foram cinco ao todo.

Indicação

Logo após ter a liderança confirmada e comemorar muito, Mahmoud já teve que indicar um participante para o Paredão da próxima terça (30). Ana Paula, com quem o brother teve um desentendimento nesta quinta, foi a escolhida.

No próximo domingo (28), outra pessoa será indicada pelo líder ao Paredão e a casa apresentará o terceiro nome da primeira berlinda desta edição do BBB. No mesmo dia, os dois membros da família Lima que foram escolhidos pelo público para permanecerem no jogo também serão apresentados.