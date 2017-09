MAG prorroga inscrições para programa de exposições

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) prorrogou até o dia 15 o período para inscrições para seu Programa de Exposições 2017/2018, que selecionará projetos para as exposições a serem realizadas na sala Reinaldo Barbalho. Podem se inscrever gratuitamente artistas, curadores, produtores, instituições e coletivos de todo o País. O edital e a ficha de inscrição se encontram disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia. Os interessados podem se inscrever pessoalmente, na sede do MAG, ou via correios. Os projetos serão avaliados por uma comissão curatorial formada por representantes da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiânia (FAV-UFG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), da classe e por um crítico de arte de referência nacional. Edital disponível: www.goiania.go.gov.br. Informações: 3524-1189, 3524-1190 e 3524-1196 ou pelo e-mail museugoiania@gmail.com.

Oficinas

Último dia de inscrições para 6º Na Ponta do Nariz

A palhaça Pepa Plana (Espanha), o palhaço João Carlos Artigos (RJ) e produtor teatral Marcelo Bones (MG) são os convidados para ministrar as oficinas da sexta edição do festival Na Ponta do Nariz. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira pelo e-mail grupobastet@gmail.com, mediante envio de dados pessoais, carta de interesse e currículo. Realizado pelo Grupo Bastet, com apoio de leis de incentivo, entre 15 e 28 de setembro, o festival de palhaçaria e comicidade também prevê espetáculos, Cine Clown, o Fórum de Sustentabilidade em Arte, show de variedades e a já tradicional Palhaceata, intervenção urbana de abertura. Informações: www.napontadonariz.com

Fotografia

Festival Goyazes tem palestra sobre processo criativo

O festival de fotografia Goyazes traz na programação desta quarta-feira a palestra Trajetória e Processo Criativo, com Cássio Vasconcelos, às 19 horas, e uma conversa com Adenor Gondin e Diógenes Moura, às 20h30, na Vila Cultural Cora Coralina, onde está sendo realizado o evento. Além das palestras, workshops, conversas e leituras de portfólios, o festival conta ainda com as exposições Retumbante Natureza Humanizada, do premiado fotógrafo Luiz Braga, Visões de Um Poema Sujo, do fotógrafo Márcio Vasconcelos e Devotos e Bandeiras, abertas para visitação até o dia 12 de outubro. O festival propõe abrir espaço para a cultura da fotografia no Centro-Oeste, promovendo ações que levam a reflexão no campo da imagem fotográfica produzida no Brasil. Entrada Franca. Rua 3, esquina com Avenida Tocantins, Centro.