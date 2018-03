Maestro das formas: luthier Ezequiel Carvalho celebra carreira no Basileu França

Com calma, muita paciência e precisão, o luthier autodidata Ezequiel Carvalho, de 49 anos, mistura habilidades de marceneiro e artesão na criação de violinos, violoncelos, viola de arco e contrabaixo há mais de três décadas. O termo luthier deriva de francês luth, que significa alaúde e dá nome ao profissional especializado em construir instrumentos de corda. Para celebrar a carreira, será realizada nesta quinta-feira (1º), às 20 horas, no Teatro Basileu França, a apresentação de uma orquestra que utilizará instrumentos todos construídos pelo artista.

O tom da apresentação será de emoção. Os instrumentos foram construídos em seu ateliê, que fica no Centro de Goiânia, em meio a pedaços de madeira espalhados por diversos cantos, moldes, dezenas de ferramentas de variados tamanhos e formatos, boa parte fabricada por ele, tubos de cola, vidros de verniz e maquinário de mesa. “Era um sonho ouvir o som dos meus instrumentos formando uma orquestra. Isso me deixa bastante realizado”, comemora Ezequiel, que já construiu mais de 450 peças.

Ezequiel sempre buscou a perfeição sonora como luthier, que é uma das profissões mais antigas e que já está em extinção. “Se tiver cinco profissionais em Goiás nesse ramo é muito”, diz. Ele conta que somente depois de produzir 50 instrumentos chegou no nível que desejava. Até lá, passou por uma série de tentativas. O primeiro violino criado foi feito com o tronco de uma laranjeira. “Era bonito, mas mudo”, brinca. Depois fez com mogno, corrigiu o problema do som, mas faltava ainda chegar no melhor agudo, as notas mais altas.

O próximo passo foi ir atrás da madeira ideal. Ezequiel ficou horas enfurnado em uma biblioteca vasculhando livros. Ele descobriu que grande parte dos instrumentos de cordas utilizam tradicionalmente o abeto, que é mais indicado para a construção do tampo harmônico. “Ela vibra legal e é superleve”, comenta. Descoberta feita, depois de fazer cem peças, ele resolveu aprender a tocar para aprimorar o som. Durante o processo de criação, ele aproxima a matéria-prima do ouvido, bate com os dedos no instrumento para escutar os agudos.

“Eu trabalho com centésimo de milímetro e preciso de uma exatidão apurada para entregar um instrumento de qualidade”, comenta. A produção é muito lenta. Um violino fica pronto em um mês e são necessários mais 30 dias para colocar o verniz. Ao passar o instrumento finalizado para outro artista, é de Ezequiel a primeira afinação e o veredicto de que está pronto para encantar os ouvidos mais exigentes. “Quando entrego o dono já pode pegar e tocar em uma orquestra. Deixo calibrado numa sonoridade profissional”, diz.

Produção

Ezequiel trabalha em um ritmo frenético: 14 horas por dia, incluindo sábados e domingos. Ele começa às 8 horas e para por volta da meia-noite. Hoje, ele fabrica cerca de 18 violinos por ano, vendidos com preço inicial de R$ 4,5 mil. O violino mais caro que fez custa R$ 15 mil e é uma réplica de um Stradivarius, a marca mais conhecida e respeitada do mundo por ser padrão de qualidade de som e beleza. Além disso, a peça é rara. Atualmente cerca de 500 continuam em circulação dos mil violinos feitos pelo italiano Antonio Stradivari.

“Até os meus 30 anos não tinha pausa nem para o almoço. Agora faço pelo menos um intervalo e descanso nos feriados”, ressalta ele, que além de construir os instrumentos faz restauração e concertos. As suas peças estão nas mãos de músicos das orquestras Sinfônica, Jovem e Filarmônica de Goiás, de estudantes, de professores e de músicos renomados como o paulista Cláudio Cruz, um dos violinistas mais prestigiados do Brasil e que é atualmente maestro titular e diretor artístico da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.