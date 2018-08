Magazine Maestro Ângelo Fernandes apresenta obra de Puccini no Teatro Goiânia Ópera é baseada na Divina Comédia

Baseada no Canto do Inferno, da Divina Comédia, de Dante Alighieri, a ópera em um ato Gianni Schicchi, composta por Giacomo Puccini, será apresentada nestas terça e quarta-feira, sempre às 20 horas, no Teatro Goiânia, pela Camerata Jean Douliez. A regência será de Ângelo Fernandes (foto) e a apresentação faz parte do 1º Festival Internacional de Ópera. Pianista, canto...